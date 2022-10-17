Beklenen palamut göçü gerçekleşti

Doğu Karadeniz açıklarında başlayan avla birlikte tezgâhlarda palamut tanesi 25-60 TL arasında satılmaya başlandı.

Sezon öncesi balıkçılar bu sezon palamudun bol olacağı yönünde tahminlerde bulunurken, bu tahminleri şu ana kadar hemen hemen gerçekleşti. Bu sezon palamut avında, bir önceki sezona göre 10 kat avcılık olurken, Trabzon Toptancı Balık Hali'ne 1 Eylül-17 Ekim 2022 tarihleri arasında 62 bin 350 kasa palamut geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise Trabzon Toptancı Balık Haline yaklaşık 5 bin 500 kasa palamut gelmişti.

Palamut sezonunda son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Şu ana kadar sezon çok iyi geçiyor, güzel bir palamut sezonu yaşıyoruz. Şu an tekneler Trabzon açıklarında artık bizim sularda da avlanmaya başladı. Bundan sonra inşallah daha da bol olacak. Sezon öncesi palamudun bol olacağı yönündeki tahminlerimiz tuttu, bu sezon bol oldu. Geçen sene istavrit bol olmuştu bu sezon palamut bol oldu. İnşallah hamsi sezonunu da böyle bol yaşarız. Palamutta bolluk 15-20 gün daha sürer diye tahmin ediyoruz. Palamut sezonunda son yılların en bol dönemini yaşıyoruz. 2005 yılında yaşadığımız bol sezonu bu yıl yaşıyoruz. Fiyatlarımız, palamudun iriliğine göre 25-60 TL arasında değişiyor. Palamudun bol olması nedeniyle diğer balık çeşitlerimiz az oldu. Bu sezon istavritte sıkıntı yaşıyoruz. Mezgit 70 TL, çinekop 70 TL. Palamuttan bizde memnunuz vatandaş ta memnun” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da “Palamut, Giresun'dan Hopa açıklarına kadar artık avlanmaya başladı. Bu sene palamut bol oldu hamsi de inşallah bol olur. Geçen sene pek palamut yoktu bu sene bol avlandı. Sezon öncesi palamudun bol olacağı yönündeki tahminler de gerçek oldu” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da palamudun artık Trabzon açıklarında da avlanmaya başladığını belirterek, “Palamut 3-5 gündür artık Trabzon açıklarında da görülmeye başladı. Daha önce Zonguldak taraflarından geliyordu şu anda doğu Karadeniz'de de avlanmaya başladı. Sezon öncesi palamudun bol olacağı yönünde tahminlerde bulunmuştuk tahminlerimiz doğru çıktı inşallah bundan sonra daha da bol olacak” şeklinde konuştu.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, sezon öncesi tahminlerin tuttuğunu ifade ederek “Palamut Trabzon açıklarında da avlanmaya başlayınca daha da bol gelmeye başladı. Palamut Giresun açıklarında olsun Trabzon açıklarında olsun artık avlanmaya başladı. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e dönüş yaptı artık şu an avcılık buralarda da oluyor. Sezon öncesi tahminlerimiz yüzde yüz tuttu. Bundan sonra hamsi de olacak söylentileri var inşallah olur. Palamut fiyatları büyüklüğüne göre 30- 60 TL arasına göre değişiyor dolayısıyla fiyatlar normal. Palamut avında son yılların en bereketli dönemini diyebiliriz” ifadelerini kullandı.