İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Teknik Destek Projesi (İSKEP)'in başarılı pilot belediyelerinden olan Trabzon Büyükşehir Belediyesinde, proje kapsamında oluşturulan ve engelliler başta olmak üzere şiddet mağduru kadınlar, yoksullar ve eski mahkûmlar gibi dezavantajlı grupların sosyal hizmet ve istihdam gibi hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Belediye Destek Merkezi (BEDESTEM) faaliyete girdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, sosyal hizmet çalışmalarına ivedilikle devam ettiklerini ifade ederken, Zağnos Vadisi'nde faaliyete aldıkları Belediye Destek Merkezi (BEDESTEM) ile bu alanda daha da güçlendiklerini kaydetti. İSKEP'in Trabzon'a önemli katkıları olduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, “Bu önemli proje kapsamında belediyemiz bünyesinde Sosyal Destek ve Rehberlik Birimi kuruldu ve personellerine gerekli eğitim verildi. Dezavantajlı bireyler ve bu bireylere hizmet sağlayıcılar için bir veritabanı oluşturuldu. Dezavantajlı bireylerin bu veritabanına kaydı yapıldı. Hizmet sağlayıcıların dahil edildiği bir kurumsal servis sağlayıcı veritabanı geliştirildi ve faaliyete geçti. Dezavantajlı bireylerimiz İŞKUR ve MEB teknik eğitim programlarına yönlendirilerek oryantasyonları sağlandı. Kent düzeyinde daha etkili ve gerçekçi istihdam politikaları oluşturulabilmesi için 850'den fazla paydaşın ve işverenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar ve araştırmalar ile dezavantajlı bireylere yönelik yerel işgücü piyasası analizleri yapıldı ve ihtiyaç olan meslek alanları belirlendi. Dezavantajlılığın düzeyi ve derinliği ile toplumda dezavantajlılığa yönelik algının anlaşılması için 2 saha araştırması yapıldı. Projenin bireysel rehberlik ve grup danışmanlığı hizmetleri ile 7 binin üzerinde dezavantajlı bireye ulaşıldı. 2 binin üzerinde dezavantajlı birey yürütülen IT eğitimleri, mesleki eğitimler ve oryantasyon programlarıyla istihdama hazır hale getirildi. 281 kişi girişimcilik eğitimlerinden faydalandı, 36'sı kendi işyerini açtı ve 78 kişiyi istihdam etti. Proje kapsamında 358 kişi iş buldu” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetlerinin de artık Belediye Destek Merkezi (BEDESTEM) bünyesinde sürdürüldüğünü dile belirten Gümrükçüoğlu, “18 ilçemizde bulunan ihtiyaçlı ailelere Kart 61 gıda yardımı gerçekleştiriyoruz. Sıcak yemek yardımı, evde bakım ve temizlik hizmeti, su indirimi, kıyafet yardımı, eşya yardımı, kırtasiye yardımı, yoksullukla mücadele faaliyetleri, aile-kadın- çocuk danışmanlık hizmetleri, YADES Koordinasyon Merkezi (Yaşlılara Yönelik Evde Bakım ve Destek Hizmetleri), engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler, medikal cihaz yardımları, aile eğitim programları, micro kredi faaliyetleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimleri gibi faaliyetlerimiz İSKEP kapsamında belediyemiz bünyesine kazandırılan Belediye Destek Merkezi (BEDESTEM)'de gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.