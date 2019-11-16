Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin iç ve dış temizlikleri her gün rutin olarak yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı ile tüm otobüsler 15 günde bir ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, toplum sağlığının korunmasına her alanda özel önem verdiklerini söyledi. Ortak kullanım alanlarında rutin temizlik yapılmasının yeterli olmayacağını kaydeden Zorluoğlu, “Artık tüm otobüslerimizi ayda iki kez ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Böylece otobüslerimizde halk sağlığı aleyhine oluşabilecek durumları ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesine 20 adet daha yeni otobüs alarak halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Yakın zamanda otobüs filomuza 20 yeni otobüs daha ekleyeceğiz. Böylece bu alanda halkımızın taleplerine önemli ölçüde cevap vererek toplu taşıma hizmetimizde konfor ve kalite artışı sağlayacağız. Yeni otobüslerimiz çevreye duyarlı ve engelli vatandaşlarımıza uyumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.