Benik Afobe, Sivasspor maç kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benif Afobe, sakatlığı nedeniyle Sivasspor ile oynanacak olan maçın kadrosundan çıkartıldı.

Kulüp Doktoru Hakan Çelik, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır” dedi.