İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Benik Afobe, Trabzon'a geldi

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe’yu Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe'yu Trabzon'a geldi.


Trabzonspor'un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere'den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi. Ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.