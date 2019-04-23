Beşikdüzü Köy Enstitüsü Sanal Ortama Aktarıldı

Beşikdüzü Fen Lisesi tarafından başlatılan ve Türkiye'de başka örneği olmayan bir çalışma ile 1939 yılında kurulan ve 1944 ile 1953 yılları arasında Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nden 3 bin 344 öğretmen mezun olurken bu öğretmenlerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev aldıkları ortaya çıktı.

Beşikdüzü Fen Lisesi Müdürü Mehmet Halıcı'nın önerisi üzerine başlatılan kütük tarama çalışmaları sonucu 17 bin kişinin bilgileri güncellenerek sanal ortama aktarıldı.

Projeyle geçen yıl tanıştıklarını ve projenin fikir babasının kendileri olduğunu ifade eden Beşikdüzü Fen Lisesi Tarih Öğretmeni ve proje koordinatörü Enver Arslan, geçen yılki çalışmalarının kendilerine neyi yapıp yapmamaları konusunda yol gösterdiğini kaydetti.

Proje Koordinatörü Arslan, “Projenin öncelikle özel bir bilgisayar odasında yapılması gerektiğini düşünerek öğrencilerimizden bir ekip hazırladık ve sanal ortama aktarılacak 25 adet kayıt kütüğü bulunduğunu tespit ettik. Kütükleri bu sene başında kronolojik olarak sıraya koyduk, her birisini bölümlere ayırıp yüzer kişilik gruplar oluşturduk ve öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız özel bir programa yükleyip sunucuya yerleştirdik. 80'den fazla öğrenci ile yaptığımız çalışmalarda görevli öğrencilerimiz ortak ağdan bağlanarak tüm kütük defterlerini sunucuya yerleştirdiler. Çünkü bu kadar büyük bir projeyi 5- 10 kişi ile tamamlayamazdık. Böylece 25 kütükten yaklaşık 17 bin kişi taradık ve her kişi için de 30 adet bilgi olmak üzere 500 bin kalem bilgi yaptık. Şimdi ise 17 bin kişinin fotoğraf arşivini oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da bilgilerde eksik veya yanlışlık olup olmadığını kontrol etmek için bir tashih grubu oluşturduk” dedi.

Beşikdüzü Köy Enstitüsü ve devamının tarihi geçmişine ışık tutmayı hedefledikleri belirten Arslan, "Ekip arkadaşlarımızla yürüttüğümüz titiz çalışmayı başardık ve mutluyuz. Eğitim tarihi açısından çok önemli bir okul burası. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 21 Köy Enstitüsü'nden birisi de Beşikdüzü Köy Enstitüsü. Hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden daha eski bir okul burası. 1939 yılında kurulmuş ve eğitim faaliyetlerine 1940 yılına kadar eğitmen yetiştirmekle başlamış. Okulumuzun burada kalmasını istiyoruz. Gündemde burasını üniversite yapma söylentileri var. Arzu ettiğimiz ve gönlümüzden geçen şey, okulumuzun bu tarihi misyonuna da saygı duyulması ve bir eğitim kurumu olarak sonsuza kadar varlığını devam ettirmesidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca tüm kayıtların dijital ortama aktarılmasının ardından Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne ilk kayıt yaptıran öğrencinin Ordu İli Mesudiye İlçesinden İsmail Delice olduğu öğrenildi.