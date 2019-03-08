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Beşikdüzü'nde şüpheli patlama: 1 ağır yaralı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün gece bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün gece bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde Metin Kalay'a ait ayakkabı dükkanında dün gece sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yangında iş yeri sahibi Metin Kalay ise ağır yaralandı. Kalay, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde sevk edilerek burada tedavi altına alındı.


Öte yandan patlamanın nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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