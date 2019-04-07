Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Trabzon'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.00'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maç için Trabzon'a geldi. 17.30 sıralarında Trabzon'a iniş yapan siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan siyah-beyazlı kafile otobüsle Rize'de konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan, Beşiktaş kafilesinde Quaresma, Adriano ve Mustafa Pektemek yer almadı.