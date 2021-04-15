Beslenme ve diyet uzmanından iftar uyarısı

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, Ramazan'da sağlıklı beslenme için tavsiyelerde bulundu.

İftarda bir anda hızlı besin tüketiminin kan şekeri ve tansiyonun yükselmesine sebeb olabileceğine dikkat çeken Kaya, “İftarda, uzun süren açlıktan sonra besin alımı olacağından dikkat edilmesi gereken bir öğündür. Bir anda hızlı besin tüketimi kan şekerinin ve tansiyonun ani yükselmesine ve hazımsızlığa sebep olabilir. Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azalacağından kaliteli beslenmenin yanında yeterli ve dengeli beslenmekte önem taşıyor. İftarda, önce çorba gibi hafif yemeklerle başlanmalı, 10-15 dakika dinlenip yemeğe öyle devam edilmeli. Ana Yemek olarak etli sebze yemeği kuru baklagil, tavuk, balık tercih edilebilir ayrıca salata, pilav, makarnada ek olarak tüketilebilir. Bu arada porsiyon kontrolüne de dikkat edilmedir. İftarda yiyecekler iyice çiğnenmeli ve yavaş yavaş yenmelidir. Yemeklerin ağır olmasını engellemek adına kızartma yiyeceklerden uzak durulmalı. Yemek pişirme yöntemi olarak fırında, ızgara, buğulama, haşlama gibi yöntemler kullanılmalı” dedi.

"İftarla sahur arasında mutlaka bir ara öğün yapılmalı"

“İftarla sahur arası mutlaka bir ara öğün yapılmalı” diye Kaya, “Vücudun ihtiyacı besin öğelerini bu şekilde zamana yayarak tüketmiş oluruz. Arıca gün boyu hareketsiz kalmak kilo alımına neden olacağından dengeli beslenmenin yanında iftardan 1-2 saat sonra pandemi sürecinde imkânı olanlar 40-45 dakikalık yürüyüş yapabilir veya ev içi egzersiz programları uygulayarak kilo kontrolü sağlanabilir.Ramazan sürecinde vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarından biride su tüketimidir. Bu kısıtlı süre zarfında ortalama 2 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz hatta içerdikleri kafeinden ötürü vücuttan su atılımını destekler. Yetersiz su tüketimi sıvı elektrolit kaybına neden olmakla beraber baş ağrısı, baş dönmesi, kan basıncı düşmesi gibi sorunların yaşanmasına sebep olur. Uzun süreli açlık nedeniyle gün içinde enerjinizi koruyup kan şekeri dengenizi sağlayacak besinlerin tüketimine sahurda dikkat edilmelidir. Sahurda tok tutması sebebiyle süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi kahvaltılıklara ve çorbaya yer verilebilir. İçerdikleri tuz nedeniyle işlenmiş et ürünlerini ve aşırı baharat tüketimine sahurda dikkat edilmeli, bu ürünler gün boyu susuzluk hissi verecektir. Ayrıca sindirimi zorlaştıracak kızartılmış besinlerden de uzak durulmalı. Sahurda çiğ sebze tüketimi sizi çabuk doyurur fakat çabuk acıktırır yani gün içinde daha fazla açlık hissetmenize neden olur. Sahurda vücudun ihtiyacı besin öğelerini dengede tüketmek oruç sürecinde kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur” şeklinde konuştu.