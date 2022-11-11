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Beton mikseri dereye yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Şalpazarı ilçesinin Doğancı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol betonlama çalışmasında Sebahattin Çevik yönetimindeki 06 AR 2483 plakalı beton mikseri henüz bilinmeyen nedenle dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler tarafından yuvarlanan mikserden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Sebahattin Çevik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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