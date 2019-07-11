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Beyin kanaması geçiren genç Beyza yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon’un Erdoğdu Mahallesinde beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Trabzon'un Erdoğdu Mahallesinde beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün evlerinde düşme sonucu beyin kanaması geçiren Beyza Dursun yakınları tarafından hemen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Beyza Dursun burada üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Dursun'un cenazesi bugün öğle namazı sonrası Ortahisar ilçesi Geçit Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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