İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyin ölümü gerçekleşince yakınları organlarını bağışladı

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları hastalarının organlarını bağışladı.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları hastalarının organlarını bağışladı.


Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde balık restoranı sahibi Yüksel Günaydın'ın eşi Fatma Günaydın (60) geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Günaydın'ın yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan beyin ameliyatın ardından oluşan komplikasyon sonrası yapılan müdahalelere rağmen Fatma Günaydın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Fatma Günaydın'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Fatma Günaydın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.