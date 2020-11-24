Bir annenin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'da 10 gün önce yeni sahil yolunda bir annenin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesi yeni sahil yolunda 14 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında Duygu Köse (28) yönetimindeki 34 LU 6872 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Yağız Egemen Köse (8) ve Songül Düzgün (25) Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hayrünisa Düzgün (6) ve Uras Batin Köse (2) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Duygu Köse Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, bir annenin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın gerçekleştiği sırada aynı istikamete gitmekte olan bir tır ve minibüs sürücüsünün ifadelerine başvurdu.