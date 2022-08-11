Bir yıl önce çocuklarını maganda kurşununa kurban vermişlerdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayattan kopartırken, acılı baba Mustafa Atıcı aradan geçen zamana rağmen oğlunun katili bulunmadığını belirterek devletten tek isteklerinin bir an önce oğlunun katilinin bulunmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesinin evinin önünde arkadaşları ile otururken, bir anda aniden yere düşünce arkadaşları başından kan geldiğini fark etti. Hemen ailesine haber verilmesinin ardından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil Serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nerden atıldığı belli olmayan yorgun merminin Emir'in sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi.

Bugün Atatürk Alanında bir basın açıklaması yapan aileye, Trabzon Barosu da destek vererek ailenin yanında yer alırken, baba Mustafa Atıcı, faillerin bulunması konusunda şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

"Bir senedir evladımıza hasretiz"

Bir yıldır evlatlarının hasretiyle yaşadıklarını ifade eden baba Atıcı, “Soruşturma aşamasında şu andan toprağa düştü noktadayız. Her hangi bir gelişme herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolluk kuvvetlerinin elinden gelen bütün çabayla çalıştığını biliyorum görüyorum kendileriyle de sürekli irtibat halindeyiz. Ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Devletten tek isteğimiz, dileğimiz oğlumuzun ölümüne sebebiyet veren çocuk katilinin bir an önce bulunması. Size bir telefon geliyor ve telefonun ucunda eşiniz evladınızın başına böyle bir şey geldiğini söylüyor ne yaparsınız, ne yaşarsınız? Biz bunu yaşadık. Hala daha yaşıyoruz. Bir senedir evladımıza hasretiz annesi elbisesine sarılıp yatıyor” dedi.

"Lütfen şu silah atma olayına son verin"

Silah olayına son verilmesini isteyen baba Atıcı, “Lütfen şu silah olayına son verin. Silah sıkmak havaya boş yere mermi sıkmak güç gösterisi değildir cinayet sebebidir. Biz evladımızı toprağa koyduk bu nedenle toprağa koyduk evladımızı hiçbir şey yokken. Tokat Erbaa'daki kızımızı da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay sonra serbest bırakıldı sadece 9 ay cezaevinde yattı ve 9 ay sonra tahliye edildi. Düşünün, evladınınız katili önünüzden geçiyor yürüyor sokakta ne yaparsınız? Adalet istiyoruz. Biz devletimizden adalet istiyoruz. Evlatlarımızın katillerini bulup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz,bizim başka bir derdimiz yok” diye konuştu.

Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası hedefine ulaştı

Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası hedefine ulaştığını kaydeden baba Atıcı, “Kulübümüzün şampiyonluk kutlamalarında bir farkındalık oluşturmak için ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlattık. Sayın Valimiz, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları , KTÜ İletişim Fakültesi Dekanı başta olmak üzere hepsine bu kampanyamıza verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hedefimiz vardı ve o hedefe ulaştık. Çok şükür şampiyonluk kutlamalarında hiçbir olay yaşamadan kutlamaları dünya çapında ses getirerek yaptık çok şükür onu başardığımız için çok mutluyuz. Fakat şu anki geldiğimiz noktada aynı yerdeyiz. Hala insanlar havaya sıkılan mermilerden dolayı yaralanıyor ve ölüyorlar. Geçen ay içerisinde Güneydoğu'da iki evladımızı kaybettik. Bayram sürecinde Trabzon'da üç tane yaralanma olayı meydana geldi. Biri Hıdırnebi Yaylasında karnından vurulan bir kardeşimiz var. İki gün önce Rize'de denizde yüzerken bacağından vurulan bir bayan kardeşimiz var. Biz hala aynı noktadayız. Lütfen havaya silah sıkma olayına son verelim. İstemeden de olsa katil olmayın. Lütfen buna son verin. Hepinizden yardım istiyorum, oğlumun katilinin bulunması için tüm Trabzon halkına sesleniyorum, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Benim oğlumun katilini bulun” şeklinde konuştu.

Emir'in katili bulununcaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten anne Asiye Atıcı, “Duygularımı nasıl dile getireceğimi bilmiyorum ama bir senedir oğlumun son gece giydiği tişortuna sarılarak yatıyorum. Devletten oğlumun katilini bulmasını istiyorum. Bütün Trabzon halkı lütfen arkamızda olun. Sadece Emir ölmedi Emir ile beraber hepimiz öldük. Bütün arkadaşları sevenleri hepimiz Emir'le beraber öldük. Bundan sonraki tem amacımız başka çocuklar başka insanlar ölmesin diye bu mücadelemizin sonu gelmeyecek. Emir'in katili bulunana kadar mücadelemiz sürdüreceğiz. Başkaları artık ölmesin. Ben de iyi ki varsın Eren iyi ki varsın Emir diyorum” ifadelerini kullandı.