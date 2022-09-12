Birhan Emre Yazıcı: "Zorlukların üstesinden birlikte gelebiliriz"

Trabzonlu iş adamı Birhan Emre Yazıcı, Avrupa'da alınan sonuçların ardından teknik ekip üzerinden Trabzonspor Kulübü'nün stres altına sokulmaya çalışıldığını belirterek taraftarlar olarak herkesin yaşanan geçiş sürecinde takımlarına destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili takımın gelenlerin ve gidenlerin ardından bir geçiş dönemi yaşadığına dikkat çekerek, "Yaşadığımız şampiyonluk sürecinde birlik ve beraberliğin bir camia için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık. Tüm zorluklara rağmen inancın ve güvenin sonucunu elde ettik. Elbette bu süreç geride kaldı. Yeni hikayeler yazmak zorundayız. Oyuncu kadrosunda gelenler ve gidenler oldu. Bir kabuk değişimi söz konusu ve bu geçiş dönemleri kolay olmuyor. Yönetim Kuruluna ve teknik heyete güvenerek destek olmalıyız" dedi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam ettiğini, Avrupa'da alınan sonuçların ardından ise bordo-mavili kulüp stres altına sokulmaya çalışıldığını belirten Yazıcı, "Henüz sezonun başındayız ve geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte inişli-çıkışlı grafiklerin yanında sadece sevinçler değil istemediğimiz, arzu etmediğimiz sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Her zamankinden daha çok kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubumuz bunu hak ediyor. Onlara yanlarında olduğumuzu hisettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.