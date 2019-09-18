Bölgede meydana gelebilecek afetlere karşı her zaman hazır bekliyorlar

Senaryo gereği Maçka Vadisinde 7 mahalle yoğun yağıştan etkilenirken bölgede 5 vatandaş hayatını kaybetmesi ve yaralıların olduğu yönde bir tatbikat yapıldı. Yaklaşık 200 personelin ve 40 aracın katıldığı tatbikatta enkaz altında kalanlar çıkartılmaya çalışılırken dereye düşen vatandaşlarda arandı.

Tatbikat ile ilgili bilgi veren Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, tatbikatın, bölgesel bir tatbikat olduğunu ve 4 ille birlikte yürüttüklerini belirterek olası olaylara her zaman hazır olmak için bu tatbikatların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Maçka Vadisinde saatte 125 kilogram yağış sonrası bölgede 7 mahallenin sel ve heyelan etkilendiği senaryosu üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Kıratlı, “Tatbikatın ana unsurları, 1 saat içerisinde 125 kilogram yağmurun düştüğünü varsayarak Maçka Vadimizde 7 mahallerin etkilendiğini 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralılarımızın olduğu ayrıca yıkılan 8 bina olduğuna dair senaryomuz vardı. Bu senaryo çerçevesinde 7 istasyonda çalışmalarımızı yürüttük. Bunlardan birisi burada uyguladığımız enkaz alanı. Heyelanda yıkılan konutun içerisinden vatandaşlarımızı çıkardık. Yine dereye bir aracın düştüğünü varsayarak derede bir çalışma yaptık. Sanayi bölgemizde kimyasal sızıntıların olduğunu varsayarak orada bir çalışma yaptık. Bunların dışında dereye vatandaşlarımızın düştüğü yönünde senaryomuz vardı. Yine kapanan mahalle yolları olduğunu varsayarak Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yolların açmasını sağlıyor. Arazide Çevre Şehircilik, Defterdarlık hasar tespitlerini çalışıyor. Aynı anda da bütün bu olayların veri girişlerini yönetim merkezimizde yapıyoruz. Yıkılan zarar gören konutlarla ilgili de çadır kent alanımız kurduk. 26 hizmet grubunda Trabzon'da afat anında çalışması gereken bütün kurumlar burada. Tatbikatta 40 kadar araç ile 200 civarında personel katıldı” dedi.

Her zaman tatbikat yapmak durumunda olduklarını kaydeden Kıratlı, “Trabzon çok yağmur alan sel ve heyelanlara çok fazla maruz kalan bir ilimiz. Dolayısıyla tatbikat yapmak durumundayız. Bu sayede ekiplerimizin koordinasyonunu, tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bir diğeri de var olan eksiklerimizi görüyoruz. Tatbikatımızın en güzel yanı vatandaşlarımızın bilinçlenmesi farkındalık oluşturması. Özellikle afette yollar kapadığı zaman problem yaşıyoruz. Onun haricinde fazla bir yorgunluğumuz olmuyor” diye konuştu.