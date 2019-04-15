Bordo-mavili taraftarlar mezarları başında anıldı

1992 yılında Samsun'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden bordo-mavili taraftarlardan Neşat Akyazı ve Kürşat Akyazı bugün mezarları başında anıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan aile mezarlığındaki anma törenine Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Teknik Direktör Ünal Karaman, Kürşat Akyazı'nın annesi ve Neşat Akyazı'nın eşi Nimet Akyazı ve oğlu Alptekin Akyazı ile yakınları katıldı.