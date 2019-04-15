İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bordo-mavili taraftarlar mezarları başında anıldı

1992 yılında Samsun’da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden bordo-mavili taraftarlardan Neşat Akyazı ve Kürşat Akyazı bugün mezarları başında anıldı.

1992 yılında Samsun'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden bordo-mavili taraftarlardan Neşat Akyazı ve Kürşat Akyazı bugün mezarları başında anıldı.


Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan aile mezarlığındaki anma törenine Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Teknik Direktör Ünal Karaman, Kürşat Akyazı'nın annesi ve Neşat Akyazı'nın eşi Nimet Akyazı ve oğlu Alptekin Akyazı ile yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.