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Bordo-mavililer, Nwakaeme ile John Ogu'nun yayınına kitlendi

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının yıldız oyuncusu Nwakaeme ile ismi Trabzonspor ile anılan İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen John Ogu’nun sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayına kilitlendi.

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının yıldız oyuncusu Nwakaeme ile ismi Trabzonspor ile anılan İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen John Ogu'nun sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayına kilitlendi.


Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Trabzonspor, bir taraftan da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nwakaeme'nin Hapoel'den, Onazi'nin ise Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan John Ogu'nun ismi Karadeniz ekibiyle anılmaya başlandı. Sezon sonun İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında ayrılacağını açıklayan oyuncunun sosyal medya üzerinden Nwakaeme ile yaptığı canlı yayın bordo-mavili taraftarlar tarafından ilgiyle takip edildi. Nwakaeme ve Ogu'nun yaptığı sohbeti Trabzonspor taraftarları mesaj yağmuruna tuttu. "Bize gel Ogu" şeklinde mesajlar atan taraftarların ilgilisinden oldukça memnun olan iki oyuncu uzun bir süre sohbetlerine devam etti. Ogu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kariyerine İsrail kulübünde devam etmeyeceğini duyurmuştu.

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