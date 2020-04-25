Boş eve girerek mahsur kalan karga kurtarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde girdiği boş evde mahsur kalan kargayı ve Bahçecik Mahallesi Buğday Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısına çıkan kediyi kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki ayrı bölgede hayvan kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda sahibinin yurt dışında yaşadığı öğrenilen eve havalandırma boşluğundan giren kargayı fark eden vatandaşlar, durumu önce ev sahibine bildirmek istedi. Ev sahibine bir türlü ulaşamayan çevre sakinleri, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık beş gündür evde mahsur kaldığını öğrendikleri karga için harekete geçti. Polis nezaretinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile asansörlü araçla çıktıkları evin balkon camını kırmak suretiyle kargayı kurtardı. Ekiplerin özgürlüğüne kavuşturduğu karga, kanat çırparak bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri kısa sürede olay yerine gelerek hızlı bir şekilde kargayı kurtaran itfaiye ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bir diğer olay ise Bahçecik Mahallesi'nde yaşandı. Karaali Caddesi Buğday Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısına çıkan kediyi mahalle sakinleri kurtarmak istedi. Başarılı olamayan çevre sakinleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, asansörlü araç yardımıyla çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı. Çevrede bulunan hayvanseverler, Büyükşehir Belediyesine gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini iletti.