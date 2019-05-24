Botanik'te sıfır atık etkinliği

2019 Yılı Çocuk Tarım Kampı kapsamında Trabzon Botanik Park'ta Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce bir dizi etkinlik düzenlendi.

Gerçekleştirilen ‘'Lider Çocuk Tarım Kampı'' programının bu yıl ana teması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen ‘'Sıfır Atık Projesi'' oldu. Bu kapsamda TOKİ İlköğretim Okulu öğrencilerine ‘Sıfır Atık' projesinin önemi çeşitli görseller ve video sunumlarıyla anlatıldı. Botanik Park'taki programda konuşan Trabzon Tarım İl Müdürü Cahit Gülbay ‘'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız tarımsal ürünlerin hangi ortamlarda yetiştirildiğini, tükettiğimiz ürünlerin hangi süreçlerden geçerek sofralarımıza geldiğini ve kampın ana teması olan ‘Sıfır Atık' konusunda kaynaklarımızın daha verimli nasıl kullanılacağı konusunda her şeyi tanıyarak, görerek ve uygulamaya geçireceklerdir'' dedi.

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz ise yaptığı konuşmada ‘Siz çocuklarla, bakanlığımızın uygulamaya aldığı Sıfır Atık Projemizin tanıtıldığı bir programla beraber olmak bizim için büyük mutluluk verici. Sıfır Atık konusunda İl Müdürlüğümüz her bir okulumuzda haftanın belirli günlerinde tanıtımlar yapıyor. İsrafın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması için ‘Haydi Türkiye hep birlikte Sıfır Atık ve geri dönüşüme' diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Sıfır Atık' kampının kurdelesi kesildi, öğrencilerin geri dönüşüm sergisi ziyaret edildi. Program sonunda öğrencilere bez çantalar ve çevreci kitapçıklar da hediye edildi.