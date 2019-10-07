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Böylesini ilk kez vurdular

Trabzon’un Araklı ilçesinde domuz avına çıkan avcılar elleri boş dönmedi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde domuz avına çıkan avcılar elleri boş dönmedi.


Avcılar Ali Koç ve Halil Hancıoğlu, Araklı'nın Yoncalı Mahallesi Kale mevkiinde yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında büyük bir domuz vurdu. Adeta ayı büyüklüğünde olan domuzun, vurulduğu bölgedeki bahçelere zarar verdiği belirtilirken, aynı bölgede daha birçok domuzun bulunduğu da ifade edildi. Avcılar bu bölgede yakın zamanlarda böyle bir domuzun vurulmadığını söylediler.

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