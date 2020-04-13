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BTP Genel Başkanı Haydar Baş da Korona virüse yakalandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.


Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen yeni tip Korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin Korona virüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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