Bu çiçekler yaylalardan 'vargit' diyor

Doğu Karadeniz yaylarında yaz mevsiminden sonbahara geçişte görülen ve yörede 'vargit çiçeği' ve 'güz çiğdemi' olarak adlandırılan çiçekler Trabzon'un yüksek yaylalarında kendini göstermeye başladı.

Her yıl Doğu Karadeniz'de Mayıs ayı itibari ile başlayan yayla mevsimi Ekim ayı itibari ile sona eriyor. Yaklaşık 6 ay yaylada kalan vatandaşların köylerine dönmesi gerektiğini ise ‘vargit' çiçekleri söylüyor. Yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için yayla sezonunun bitişinin habercisi olarak görülüyor. Vargit çiçeklerinin açması "Soğuklar başlıyor, artık göç vakti gelmiştir" anlamını taşıyor. İlkbaharda açan 'vargel' çiçekleriyle yaylalara çıkan yaylacılar, sonbaharla açan vargitlerle de yayladan dönüş hazırlığına başlıyor. Bu çiçekler doğada zamansal dönüşümün göstergesi olarak da biliyor.

Beyaz olarak açmaya başlayan çiçekler mor rengi alarak 15 günlük süre zarfında kendisini gösteriyor. Otlaklarda açan bu çiçekler kışın yaklaştığını, otların artık uzamayacağını ifade ederek yayladan artık göç zamanı geldiğini anlatıyor.