İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu kez onlar podyuma çıktı

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü münasebetiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen defile hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı, ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün, hayvan koruma polisleri ve çok sayıda hayvansever katıldı. ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burası kesinlikle barınak değil, hayvanların toplandığı bir yer değil. Burada köpekler rehabilite olur, kısırlaştırılır. Alındıkları yere kısa sürede gönderilir. Burada yaptığımız gibi bir sahiplendirme etkinliği yapılacak. İnanın hayvanların hiçbiri devamlı kalmak istemiyorlar. Hepsi barınak değil barınmak istiyorlar. Biz diyoruz ki hiç kimse satın almasın sahiplensin. Biz sahiplenen kişilere diyoruz ki alacağınıZ can ya dostunuz olur, ya evladınız ya da arkadaşınız olur. Dosta, arkadaşa fiyat biçilemez'' dedi.


Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı ise, ''Bu güzel günde bir can dosta dahil bir patiyi evde sahiplendirmeyi istiyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tip çalışmalarımız artarak devam edecektir'' ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından kuaförler tarafından titizlikle süslenen köpekler podyuma çıktılar. Renkli görüntülere sahne olan defilede birbirinden güzel köpekler hayvanseverlerden tam not aldılar. Defile sonrası katılımcılar, "Satın alma sahiplen" sloganıyla bakımevinde bulunan köpeklerin bazılarını sahiplendiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.