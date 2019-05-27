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Bu kütüphanede yüzlerce Trabzonlu yazarın eserleri bulunuyor

Yaklaşık 8 ay önce açılan Trabzon Muhibbi Edebiyat Müzesi Kütüphanesi’nde Cumhuriyet öncesi ve sonrası yüzlerce Trabzonlu yazarın eserleri yer alıyor.

Yaklaşık 8 ay önce açılan Trabzon Muhibbi Edebiyat Müzesi Kütüphanesi'nde Cumhuriyet öncesi ve sonrası yüzlerce Trabzonlu yazarın eserleri yer alıyor. Kütüphaneyi 8 ayda yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederek eserleri inceledi.


Kütüphanede Türk ve Dünya edebiyatından olmak üzere yaklaşık 14 bin kitap bulunurken, bu kitaplar arasında Edebiyat dalında Nobel ödüllü sanatçılarında da eserleri yer alıyor. Trabzonlu sanatçıların eserleri, Trabzon Yazarlar Derneği, Trabzon Sanatevi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, KTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, KTÜ Edebiyat Fakültesi ve İl Halk Kütüphanesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenerek kütüphanedeki yerini aldı.

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