Bu proje esnafa katkı sağlayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor” projesinin tanıtımı Trabzon'da yapıldı.

Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla TESK ve Google işbirliği ile başlatılan Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi saha uygulaması Trabzon Millet Bahçesi önünde gerçekleştirildi.

Proje dahilinde, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor.

Millet Bahçesi önünde düzenlenen programa Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu, TESOB Başkan vekili Mustafa Özcelep'in yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte konuşan TESOB Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu, ”TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen restoran ve kafeler dijitalleşiyor projemizin açılışı için buradayız. Bu projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmekte. Projemizin amacı ilimiz ve bölgemizdeki restoran ve kafelerin internet ortamında daha görünür olmasını sağlamak, dijital ortama ayak uydurmalarını sağlayarak müşterilerine daha kaliteli ve nitelikli bir hizmet sunmaları için bu çalışmaları başlatıyoruz. Bugün Trabzon'da tırımız yarın Mersin'e gidecek Türkiye'nin birçok yerini gezecek. Pilot il Trabzon seçildiği için bizlerde gururluyuz. Metin başkanımız projeyi çok önemsiyor esnaf ve sanatkârlarımızın dijital ortamda dijital platformda daha görünür hale gelmesi için bizlerin de çeşitli projeleri var” dedi.

Konuşmaların ardından Emrah Daştan, proje hakkında bir sunum yaptı.