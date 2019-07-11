Bu sefer başrolde gerçek ‘Karadeniz kadını' var

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri kapsamında çekilen filmle birlikte Karadeniz kadınının renkli hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Kültürel miras temalı film, Karadeniz kadınının yalnızca çilekeş olarak yansıtılmasının doğru olmadığı bölgede pek çok sanatçı, zanaatkar ve üretken kadının güçlü bir figür olarak var olduğu mesajını da veriyor.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz belgesel film günlerinin bu yıl beşincisinin gerçekleştirildiğini vurgulayarak “Bölgemizde kadın çok belirleyici bir olgu olarak öne çıkıyor. Hayatı şekillendiren ve dönüştüren kadınlarımızın üretken ve hayata erkeğiyle birlikte eşit bir şekilde katılan yanının altını çizmek istedik” dedi.

Kadınlar aracılığıyla Karadeniz kültürünü yansıtmaya çalıştıklarının altını çizen Karbuz, “Her sene kadın ağırlıklı veya kadın yönetmenlerin çektiği değişik konuları ele alan filmler gösteriliyor. Atölyeler kuruluyor . Atölyelerde Karadeniz kültürünü altında bir şekilde açılış filmimizde yansıtmaya çalışıyoruz. Be sene değişik bir konsept ile gittik. Açılış filmlerimiz gala gecesiyle insanlarla buluşturuluyor. Kadınlar aracılığıyla Karadeniz kültürünü yansıtmaya çalışıyoruz. Karadeniz'de çok zengin bir hazine var. Yine bir sürpriz hazırlıyoruz. Karadeniz'in özellikle Trabzon'un o kültürel mirasını ortaya koyan taşıyan kadınlarımızla buluşacaklar. Mutlu olacağız, izlerken biraz da güleceğiz. Filmin yönetmenliğini Deniz Yeşil yaptı. Kendisi çok sayıda uluslararası ve ulusal belgesel film yarışmalarına katıldı. Biz Karadeniz kadınının sadece çilekeş yanını değil aslında sanatçı yanını da ortaya koymaya çalıştık. İzleyenler bunu görecekler. Hem kırsalda hem kentte doğal yeteneklere sahip insanlar yaşıyor. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak biz kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Bu anlamda güçlü mesajlar vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetmen Deniz Yeşil: “Bu filmi izleyenler Karadeniz kadınının bilmediği yönünü görecekler”

Filmin yönetmeni Deniz Yeşil de yaptığı açıklamada, Karadeniz kadınının genelde sırtında taşıdığı odunuyla ya da çay toplarken bilindiğini dile getirerek, “Karadeniz insanları bazı fotoğraflarla biliniyor. Kadının çok çalışıyor olması, erkeğin az çalışıyor olması, gurbette olması gibi bir takım rol dağılımları ile gösteriliyor. Bunların gerçeklik payı var ama bir başka gerçeğin görünmüyor olması bizim için problemdi. Bu nedenle Karadeniz kadınının aslında bir kültür taşıyıcısı olduğu pek çok el sanatının icracısı olduğu vurgulamak adına böyle bir filmi yaptık. Bu filmi izleyenler Karadeniz kadınının bilmediği yönünü görecekler. Aslında Karadeniz kadınının hak ettiği değerin biraz daha fark edilmesi anlamında daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Kemençe çalıyor diye yadırganıyordu

Filmde yer alan Karadenizli kemençe ve halk müziği sanatçısı İlknur Yakupoğlu kendisinin kemençe çalmasının bir dönem yadırgandığını anlatarak “Kemençe çalmak ayıp değil mi? Dediklerinde, sırtında yük taşıyan kadının görüntüsünden rahatsız olmuyorsunuz da bundan mı oluyorsunuz diyorum” ifadelerini kullandı.

Yakupoğlu filmde söylediği türkülerle kültürel mirasın taşıyıcısı Karadenizli kadınların rolüne dikkat çekti. Filmde yer alan bir başka köylü kadın da köylerinde yüzyıllardır sarı yeleklerin kadınlar tarafından giyildiğini anlatarak, “Bu yelek yapımını nesilden nesile aktarıyoruz. Bu yelekler olmazsa horon oynayamayız” dedi.

Filmde yer alan kadınlar Karadeniz kadınlarının kültürel hafızayı gelecek kuşaklara aktardığını da anlatarak, “Biz Karadeniz kadiniyuk, kültürümüzü yaşatacağuk!” dediler.

Çocuklara masal anlatan, altın hasır bilezik ören, yöresel çantalar yapan, kentte kadın mücadelesi yürüten pek çok karakterin yer aldığı filmin galası 12 Temmuz Cuma Günü saat 19.30'da Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Öte yandan 13-14 Temmuz tarihlerinde de devam edecek olan belgesel film günleri kapsamında pek çok belgesel film de Trabzonlularla aynı sinemada buluşacak ve tüm gösterimler ücretsiz olacak.