Bu şehirde yaşayan herkes 1 kilo çöp üretiyor

Trabzon'un 330 bin nüfuslu Ortahisar ilçesinde günde 360 ton çöp toplanıyor. Bu rakama göre ilçede yaşayan bir vatandaş her gün yaklaşık 1 kilo çöp üretiyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sıcak yaz günlerinde erken çıkarılan çöplerin kötü kokulara, çirkin görüntülere sebebiyet verdiğini ve çevre sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vatandaşlardan çöplerini 19.00-20.00 saatleri arasında dışarıya çıkarmasını istedi. Başkan Genç, "Vatandaşlarımızın belediyemiz tarafından belirlenen 19.00-20.00 saatleri arasında çöplerini dışarıya çıkarması çok önemli. Erken çıkarılan çöpler sıcaktan dolayı kötü kokulara hem de çirkin görüntülere sebebiyet veriyor. Yiyecek arayan sokak hayvanları çöpleri karıştırarak etrafa yayılmasına neden oluyor. Diğer yandan erken çıkarılan çöplerde sıcaktan dolayı çok sayıda bakteri ve mikrobun üremesi için elverişli ortam oluşuyor. Bu da çevre sağlığını tehdit ediyor. Sokaklarımızın temiz kalması ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için çöplerimizin belirlenen saatlerde dışarıya çıkarılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz" dedi.

Turizm hareketliliğinin yoğunlaştığı bugünlerde Arap ülkelerinden ve diğer ülkelerden çok yoğun bir turist akını olduğunu kaydeden Başkan Genç, yerlere atılan çöplerin şehrin turizm algısını zedelediğini ifade ederek, "Trabzonumuzun ve Ortahisarımızın imajı açısından şehrimizin temizliğine dikkat etmeliyiz. Sorumluluk sahibi bütün vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmeli. Diğer yandan yerlere atılan ve zamanında dışarıya çıkarılmayan çöpler turizm hareketliliğinin yoğunlaştığı bugünlerde Arap ülkelerinden ve diğer ülkelerden şehrimize gelen turistlerde şehrimizle ilgili olumsuz algılar oluşturarak turizm algısını zedeliyor. Ayrıca temizlik işçilerimizin işini de zorlaştırıyor" dedi.

Günlük 360 ton çöp toplanıyor

Nüfus yoğunluğunun arttığı yaz aylarında çöp üretiminin de arttığını belirten Genç, "Şu anda Ortahisar ilçemizde günlük 350-360 ton çöp toplanıyor. Bu rakam bazen günlük 370 tona kadar çıkıyor. Bunu sağlıklı ve çevreci bir şekilde yönetmemiz için bütün vatandaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Parklarda, sahillerde ve oturma yerlerinde bazı vatandaşlarımız maalesef çöplerini yerlere atmaktadır. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın uğrak yeri bu alanlar, atılan çöpler nedeniyle şikayetlere konu olmaktadır. Hafta sonlarında dinlenmek, nefes almak için sahillere ve parklara akın eden vatandaşlarımız atılan bu çöpler nedeniyle belediyemize çok sayıda şikayet başvurusu yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız çöplerini ayrıştırarak çöp konteynırlarına atmalarıdır. Cam, kağıt ve plastik atıkların konteynırın ilgili yerlerine atılması çöplerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hususunda büyük kolaylıklar sağlıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuya da riayet etmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.