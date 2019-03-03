Bu sezon balık haline gelen hamside düşüş, palamutta ise bolluk yaşandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Balık Hali'nde bu sezonun Şubat ayı itibariyle 2 milyon 913 bin 450 kilogram hamsi işlem görürken, yine aynı dönemde 1 milyon 136 bin 720 kilogram palamut işlem gördü. Balık Halinde bir önceki sezonun 6 aylık döneminde 189 bin 36 kilogram palamut işlem görürken, bu yıl bu rakam 6 kat artarak 1 milyon 136 bin 720 kilograma ulaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Balık Hali'nde 1 Eylül 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında 3 milyon 659 bin 700 kilogram hamsi işlem görürken, bu rakam 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 737 bin 250 kilogram azalarak 2 milyon 913 bin 450 kilograma gerileyerek kayıtlara geçti.

Balık halinde bu sezon bir önceki sezona göre palamutta 6 kat artış yaşanırken 1 Eylül 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında 189 bin 96 kilogram palamut işlem gördü. 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında ise palamutta bin önceki sezona göre 947 bin 624 kilogram artışla 1 milyon 136 bin 720 kilograma ulaşarak Balık Hali'nde işlem gördü.