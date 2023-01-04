Bu sınıf lise öğrencilerine matematiği sevdirecek

Kanuni Anadolu Lisesi'nde açılan matematik sınıfı öğrencilere matematiği sevdirecek. Sınıfta öğrencilerin matematik teori, kuram ve terimlerini daha kolay anlaması için ‘çemberde açı teoremi materyali, dairenin alan formülünün ispatı aleti ve trigonometrik cetvel' gibi birçok materyal yer alıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi, Ortahisar Belediyesi ve Kanuni Anadolu Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında oluşturulan matematik sınıfının açılışına katıldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selcen Çalık Uzun, asıl amaçlarının matematiği soyuttan somut hale getirerek öğrencilere sevdirmek olduğuna dikkat çekti. Matematikle ilgili farkındalık sağlamak istediklerini belirten Uzun, “Grubumuz gerçekten çok özgün bir projeyi hayata geçirdi. Projeyi ilk duyduklarında gözleri parlıyordu, ışıklarla yola çıktılar. Topluma hizmet uygulamaları projeleri dersinde bizim amacımız öğrencilerimizin bir projenin başından sonuna kadar, ‘nasıl yürütürüz, sponsor nasıl buluruz, bu süreçle ilgili olarak nasıl destek sağlarız ve sonunda da nasıl sunarız' gibi konuları öğrenmelerini sağlamak. Grubumuz çok iyi çalıştı, işbirliği içinde çalıştı, sizlerin de desteğiyle beraber sonuca ulaştık. Tabi ki, onların asıl amacı farkındalık yaratmak, umarız öğrencilerimiz yararlanır ve sınıfımız gelişerek devam eder. Yeni projelerimizin devamı gelecek. Eksiklerimiz tamamlayacağız, tabi ki sizlerin de desteğiyle” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında eğitim faaliyetlerine destek olmak için birçok projenin paydaşı olduklarını belirten Başkan Genç, “Ben de öncelikle projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Amacı son cümlede siz söylediniz. Amaç bir farkındalık oluşturmak. Çünkü matematik demek, düşünmek demek, muhakeme etmek demek. Biraz matematikten uzak bir toplumuz aslında. O nedenle çocuklara, gençlere matematiği sevdirerek onlara katkı sağlamak, bir farkındalık oluşturmak çok güzel bir konu Biz de projenin bir paydaşı olduğumuz için mutluyuz. Okulumuza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, bundan sonra yapılacak projelerin de paydaşı oluruz” diye konuştu.

Proje, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selcen Çalık Uzun danışmanlığında matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri; İrem Buse Meral, Zehra Baysal, Filiz Kılıçoğlu, Begüm Yanar ve Kezban Akdeniz isimli öğrenciler tarafından yürütülüyor.