Bu üniversite rekor sayıda akademisyen alacak

Trabzon'da hizmet veren Avrasya Üniversitesi 36 profesör, 34 doçent, 35 doktorasını yapmış öğretim görevlisi, 20 Araştırma görevlisi, 32 Öğretim görevlisi toplamda 157 akademisyen alacağını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversitelerinin her geçen gün kapasitesini arttırdığına vurgu yaptı. Yıldız "Üniversitemiz büyüdükçe istihdamımız artacak. Toplamda profesörler, doçentler, Dr. öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinden oluşan 157 akademik personel için ilana çıktık. Ülkemizin dört bir yanından hatta dünyamızın dört bir yanından değerli hocalarımız başvurularını yapmaya devam ediyor. 8 Ocak mesai bitimine kadar öğretim üyelerimiz, 9 Ocak mesai bitimine kadar ise araştırma ve öğretim görevlilerimiz başvurularını yapabilirler” dedi.

Başvuruda gerekli belgeler

Başvuruda gerekli belgeler ise Profesörler için 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi verecekler. Doçentler, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi verecekler.

Doktor Öğretim Üyeleri, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde verecekler. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecekler. Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekiyor.

Öte yandan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımları için aranan şartlar da üniversitenin sitesi www.avrasya.edu.tr den ilan edildi.