Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu : "Malî anlamda eksiklerimiz, sorunlarımız var; Bunlarla alakalı yoğun bir çalışma içine girdik”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyenin yeni yönetim yapılanması, geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek mecburiyetinde olduklarını belirten Zorluoğlu, bu konuda önemli girişimleri olduğunu söyledi. Başkan Zorluoğlu, “Belediye olarak malî anlamda eksiklerimiz, sorunlarımız var. Bunlarla alakalı yoğun bir çalışma içine girdik. Bunun iki ayağı var: Bir tanesi genel bütçe vergi gelirlerinden Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilen payla ilgilidir. Diğeri de yerelde, öz gelir olarak tarif ettiğimiz gelirlerimizle ilgilidir. Her iki boyutuyla da belediyemizin mali anlamda sıkıntılı yapısını daha ileriye götürecek çalışmaları başlattık” dedi.

Genel bütçe vergi gelirlerinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen payın artırılması için gerçekleştirdikleri temaslar hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Zorluoğlu “Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Ankara'ya gittik. Orada bizim gibi bu pay dağıtım sisteminden daha az yararlanan 9 büyükşehir belediyesinin başkanları ile Türkiye Belediyeler Birliğinde bir araya geldik. Pay dağıtım sistemin yeniden gözden geçirildiği bir değişiklik önerisi hazırladık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in başkanlığında bir heyet halinde bu öneriyi ilgili bakanlarımızla görüştük, derdimizi anlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımızla istişarelerde bulunduk. İşin siyasi boyutunda da partimizin Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye yaptığımız çalışmayı izah ettik. Kurumsal anlamda da hem Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal hem de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile istişare etme fırsatımız oldu. Son olarak da Kızılcahamam'a gitmeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile konuyu değerlendirme imkânımız oldu. Durumu anlattığımız her yetkili, bu anlamda bizlere hak verdi. Yaptığımız çalışmanın makul bir çalışma olduğunu; bir denge, adalet sağlayacağını bizlere söylediler. Daha sonra biliyorsunuz Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle AK Parti belediye başkanları olarak bir araya geldik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızla iki sefer yüz yüze temas etme fırsatı bulduk. Birincisinde Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı masanın etrafında bir araya geldik. Hem genel anlamda belediyelerin önündeki sorunları konuşma imkânı bulduk, hem de genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay gönderilmesi sisteminde değişiklik önerimizi orada bizatihi Cumhurbaşkanımıza arz etme imkânı bulduk. Cumhurbaşkanımız bu meselenin çözümü için ilgili bakanlara orada talimat verdiler. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu çalışmayı yürütüyorlar. Biz de takip ediyoruz. Bu, ilimiz adımıza çok sevindirici bir gelişmedir. Ama şunu ifade etmek istiyorum; 12 yıl Ankara'da yöneticilik yaptım. Resmi Gazete'de bu değişikliği görmeden bu işi garanti görmemek lazımdır. İnşallah Ramazan ayı içinde tekrar Ankara'ya gidip bu işin sonuçlandırılması için tekrar çaba içine gireceğiz. Kısa sürede bu konuda böyle bir sinerji oluşturulması ve derdimizi ilgili ve yetkili tüm kişi ve kurumlara iletebilmiş olmamız bizim için çok önemli bir kazanım oldu. İnşallah ikinci bir atakla bunu gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Öz gelirlerimizi arttırmak için çalışma başlattık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öz gelirlerinin arttırılması için de çalışma başlattıklarını kaydetti. Zorluoğlu “Gelir boyutunun bir başka ayağı da öz gelirlerimizdir. Sadece Ankara'dan gelecek gelirlere bel bağlayarak belediyemizden beklenen hizmetleri, süresi içinde gerçekleştirmemiz zor görünüyor. O nedenle gelir oluşturacak bazı çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin sadece borcu yok, alacakları da var. Bu alacakları yakından takip edecek bir sistem kuruyoruz. Devam eden bir takım projelerimiz var. Bunların içinde bize finansman sağlayacak bölümler var. Onları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yine öz gelir anlamında, gayrimenkuller anlamında bir takım çalışmalarımız var, onları süratle gerçekleştiriyoruz. Ayrıca TRABİTAŞ üzerinden işlettiğimiz ya da üçüncü tarafların işlettiği belediye mülkleri, çok sayıda işletme var. Bunların da daha fazla gelir getirecek şekilde yönetilmesi için bazı adımlar atıyoruz. Yine biz de belediye olarak işlerimizi yaparken en uygun fiyatlardan işlerimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Bu anlamda belediyemiz bütün birimleri ile bir tasarruf sürecine girmiş oluyor. Bilhassa cari harcamalarda tasarrufa daha fazla önem vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Seçimden önce vaat ettiğimiz projelerimizle ilgili de çalışmalarımıza başladık"

Başkan Zorluoğlu, devam eden projeleri sahiplenerek en iyi şekilde sürdürmekle birlikte halka söz verdikleri yeni projelerin planlamasını da başlattıklarını kaydederek “Devam eden projelerimiz var. Devraldığımız ve ‘devlette devamlılık esastır' anlayışıyla sahiplendiğimiz projelerimiz var. Bu projelerinde süratle tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunların birçoğunun ödemeleri var, ödemelerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan kaynak bulmaya çalışıyoruz, bir taraftan kurumsal kapasiteyle ilgili az önce bahsettiğimiz çalışmaları yapıyoruz. Elbette bir taraftan devam eden projelerimizi takip ederken, diğer taraftan da seçimden önce vaat ettiğimiz projelerimizle ilgili de çalışmalarımıza başladık. 5 yıllık bir perspektifle planlama yapılıyoruz, bir taraftan kaynak planlaması ile birlikte önce söz verdiklerimizden başlayarak inşallah 5 yıl içinde seçim öncesi ‘yapacağız' dediğimiz işleri tek tek hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Bunun da planlamasını başlattık” ifadelerini kullandı.

"Trabzon'a keyifli bir Ramazan yaşatmayı arzu ediyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon halkına keyifli bir Ramazan yaşatmak istediklerini söyledi. Bu Ramazan'da Büyükşehir Belediyesi'ni daha görünür kılacak bir program hazırladıklarını dile getiren Zorluoğlu “Pazartesi itibariyle inşallah Ramazan ayını idrak etmeye başlayacağız. Trabzon'da bu sene biraz daha Ramazan ayı ile ilgili görünür bir Büyükşehir Belediyesi olmaya gayret edeceğiz. Takdir edersiniz ki; Nisan ayının başında göreve başladık. O yoğunlukta Ramazan'ın başlamasına çok da az bir zaman vardı. Geçen senelere göre daha iyi organize edilmiş bir Ramazan etkinliği, 30 gün sürecek bir Ramazan programı hazırladık. İpekyolu Fuar Alanı'nda bir sahnemiz olacak. Orada iftar programı olacak, iftar alanı olacak. Ramazan sokağı olacak, musikî ve sohbet programları, Hacivat-Karagöz oyunları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletileri, tasavvuf musikisinden örnekler, tiyatro gösterileri, meddah, çocuklarımız için ücretsiz oyun alanları olacak şekilde bu etkinlik alanında her akşam inşallah vatandaşlarımıza keyifli bir Ramazan yaşatmak istiyoruz. Etkinlikler iftardan sonrada makul bir süre devam edecek. Bu bir eğlence programı değil, Ramazan'ın ruhuna, özüne uygun bir program şeklinde cereyan edecek. Bu alanda 30 gün boyunca bu etkinlikler devam edecek. Bu manada sadece merkezde olmayacağız. İlçelerimizde de etkinliklerimiz olacak. Her ilçede bir iftar düzenleyeceğiz. Yine bu tür özel etkinlikler olacak. Allah nasip ederse ben de bu iftarlara katılacağım. İlçelerimizi ziyaret edip halkımıza teşekkür etmiş olacağım. Ramazan etkinliklerinde sloganımız ‘Trabzon Ramazan'da bir başka güzel.” Bu şekilde yola çıkıyoruz” diye konuştu.