Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, toplantı öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Toplantıda konuşan Başkan Zorluoğlu, dünyanın en uzun 2. mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nda güzel bir çalışma yapıldığını belirterek, “Çal Mağarası ile ilgili olarak bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, güzel çalışma yaptılar. Buranın silüetine olumlu katkı yapacak güzel bir dokunuşta bulunuldu. Bilet, ürün satış ve seyir terası yapımı tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır” dedi.

Sümela Manastırı'nın içerisinde bulunduğu Altındere Vadisi'nde kaba inşaatın bittiğini dile getiren Zorluoğlu, “Altındere Vadisi'nde kaba inşaatları tamamlanmış, ince işlerle, çevre düzenlemesi devam eden çok güzel bir yatırımımız var. Burası Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek bir tesisimiz vücut buluyor” şeklinde konuştu.

“Bazı arkadaşların derdi bağcıyı dövmek”

Söz verilen diğer projeleri hayata geçirmenin çalışmaları içerisinde olduklarını dile getiren Zorluoğlu, “Bazen özellikle bağcı dövmek alışkanlığı olan bazı arkadaşlar, sayıları çok az olsa da basında da var. İşte hep geçmişte olan projeler diyor. Ben sizlere sayıyorum geçen seneden bu tarafa yaptığımız yeni projeleri. Geçmişte olana da teşekkür ediyoruz. Bizden önceki belediye başkanımız bizim partilimiz, aynı zamanda ağabeyimiz. Onun döneminde başlatılıp bizim devraldığımız çalışmaları da özellikle vurguluyorum. Allah razı olsun başlattılar. Bize gelip, bunları tamamlamak nasip oldu. Ama bunun yanında biz geçtiğimiz yıldan bu yana çok sayıda yeni projeyi hayata geçirdik, başlattık, bir bölümünü tamamladık. Önümüzdeki günlerde söz verdiğimiz diğer projeleri hayata geçirmenin çalışmaları içerisindeyiz. Bence biraz üzüm yeme boyutuna o arkadaşların bakması gerekir. Ama tabii ki kendileri bilir” diye konuştu.

“Uzungöl'de iki ayrı çalışma yapılıyor”

Uzungöl'ün etrafındaki alanda rehabilitasyon ve iyileştirme projesi yapılacağını vurgulayan Zorluoğlu, “Uzungöl'de iki ayrı çalışma yapıyoruz. Bir tanesi bizim Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yapıyoruz. İlk kez tarihinde Uzungöl'de Büyükşehir Belediyesi bir alanı yöneterek var olacak. Orada Büyükşehir Belediyesinin kurumsal olarak var olması, bazı şikayetlerin giderilmesi anlamına da gelmektedir. ‘Park Uzungöl' dediğimiz alanda kafeterya ve park genelinin onarım tadilatını gerçekleştiriyoruz. Yemyeşil bir alanda insanların rahat rahat gelip oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturuyoruz. İkinci proje ise gölün etrafındaki alanda rehabilitasyon ve iyileştirme projesi. Bu ilk etabı. Gölün etrafındaki yürüyüş alanlarını, kaldırımları bütünüyle yeniliyoruz. Yine gölün çevresinde insanların rahatlıkla dolaşmasını sağlayacak tedbiri alıyoruz. Ancak 2'nci etabı gölün çevresindeki bazı yapıların da yıkılmak suretiyle etrafının bütünüyle açılmasını kapsıyor. Bu projeyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Barma yaylası'nda çalışma devam ediyor”

Barma yaylasındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Zorluoğlu, “Barma Yaylası'nda bir çalışmamız var. Oradaki turbalık alan Cumhurbaşkanı kararıyla korunan alan olarak ilan edilmişti. Orada bilimsel çalışmalar ve ziyaretçilerin gelip bilgi alabileceği bir mekan ve seyir terasları ve yürüyüş yolları biçiminde bir çalışma var. Bunun da ihalesini 15 Ekim'de yaptık. Oradaki çalışma da devam ediyor” dedi.

“Ulaşım master planı ihale ediliyor”

“Ulaşım Master Planı ihale dosyasının hazırlandığını belirten Zorluoğlu, “Ön yeterlilik aşaması tamamlanmış olup, 17 Kasım'da ihaleye çıkıyoruz. Trabzon'da çok uzun yıllar konuşulan ama bu konuda herhangi bir adım atılmayan Ulaşım Master Planı, tarafımızdan bizim dönemimizde ikinci yılımızı doldurmadan ihale aşamasına gelmiştir. İhalesinden sonra yapılacak çalışmalarla şehrimizin ulaşım anlamında birçok sorununa çözüm üretecek, bilimsel ve veriye dayalı bir plan olarak şehrimize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Plan ayrıca hafif raylı talebiyle ilgili bize yön verecek ve o tür kararları almamızı sağlayacak çok önemli bir veri tabanı şeklinde hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“Kuyumcu tasarım merkezi hayata geçiyor”

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde kuyumcu kent inşa edildiğini ifade eden Zorluoğlu, “Kuyumcu Tasarım Merkezi, Sanayi Bakanımızla yaptığımız bir protokol çerçevesinde yürüttüğümüz bir iş. Ticaret ve Sanayi Odası ve Kuyumcular Derneği ile Moloz'da bir kuyumcu kent inşa ediyoruz. En son projesi yapıldı. Bir otopark ilavesi yapılıyor projesine. Orada yıllardır bu şehrin konuştuğu bir proje hayata geçecek. Yap- işlet-devretle yapıyoruz” diye konuştu.

“Arama kurtarma ekibi kuruyoruz”

Büyükşehir Belediyesinde yeniden yapılandırma süreci başlattıklarını kaydeden Zorluoğlu, “İtfaiye hizmetlerine ayrı önem veriyoruz. 30 kişilik ekibi, arama kurtarma ekibi olarak belirledik. Bu ekibe Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitim verilmesi için bizzat görüştüm. 2021 yılı içerisinde bu 30 kişi Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD'dan gerekli eğitimi alacaklar ve afetlerde hizmet verecekler. Ayrıca 11 kişiden oluşan eğitimli balık adam ekibi de kurmaktayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantısı, 27 gündem maddesinin görüşülüp komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.