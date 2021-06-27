Büyükşehir spor projeleriyle de fark oluşturuyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon halkı tarafından da büyük ilgi gören spor projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilki gerçekleştirerek Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi'ni hayata geçireceklerini belirterek, “Yapımı devam eden Yetenek ve Performans Merkezimiz çok önemli bir proje. Öncelikle bu projenin hayata geçirilmesi konusunda bize her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Trabzon Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber bu projeyi yapıyoruz. Bu güzel bir iş birliği projesidir. Türkiye'de ikincisi Trabzon'da yapılıyor. Trabzon Yetenek ve Performans Merkezi bizim seçim beyannamemizde var olan bir iştir” ifadelerini kullandı.

Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi'nin temelde iki işlev göreceğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Birincisi küçük yaşlardan itibaren çocukların performansları ölçülecek. Daha sonra bu çocukların yetenekli oldukları spor alanlarını tespit edeceğiz. Çocukları okullarında hocaları ile beraber yetenekli oldukları alana yönlendireceğiz. Çocuk belki güreş sporuna daha meyilli, ona futbol oynatmayacağız. Gerek kas yapısı gerek performansı gerekse yetenekleri ölçülmek suretiyle uygun dallara yönlendirilmesi sağlanacak. İkincisi ise üst düzey profesyonel futbolcularımızın performanslarını ölçeceğiz. Artık sağlık kontrolleri için İstanbul'a ya da bir başka yere gitmeye gerek yok. Buraya aynı zamanda civar iller ve Gürcistan gibi ülkelerden de sporcuların geleceğini düşünüyoruz. Ayrıca bekçiler, zabıtalar, kolluk kuvvetlerinin de zaman zaman performanslarının ölçülmesi gerekiyor. Onlara da hizmet verecek bir merkez olacak” dedi.

"Millet bahçesine önemli dokunuşlar yaptık"

Büyükşehir Belediyesi olarak millet bahçesine çok önemli dokunuşlar yaptıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Kaykay düzenekleri öyle beton kalmayacak ve çok güzel bir şekilde boyamasını yapacağız. Buz pateni ise herkesin rağbet göstereceği bir spor alanı olacak. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak kattığımız değerlerdir bunlar. İnsanlarımız aileleri ile beraber buraya gelsinler, bu parkın ritmine kendileri kaptırsınlar. Ayrıca 150 öğrencinin oturup ders çalışabileceği, çorbasını içebileceği etüt merkezimiz de sabaha kadar hizmet verebilecek. Güvenlik görevlilerimizle huzurlu bir ortam sağlayacağız. Açıldığında büyük bir eksiği gidereceğiz. Bu parkta insanlarımızın 7/24 spor yapacağına inanıyorum. İçerisindeki etkinlik alanlarında STK'larımız, meslek odalarımız, okullarımız çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Uçurtma şenliklerinden tutun da, okçuluğa kadar bu park tabiri caizse şenlik alanı olacak. Bu alan inşallah çok önemli bir etkinlik çayırı olarak Trabzon'a uzun yıllar hizmet verecek” diye konuştu.

"Su sporları merkezi projesi tamamlanmak üzere"

Gülcemal projesi içerisinde de bir ilki gerçekleştirerek Trabzon'a Su Sporları Merkezi yapacaklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığından bütçesini çıkardık. Projesi tamamlanıyor. İnşallah kısa süre içerisinde başlayacak. Kano, yelken ve diğer sporlar dalları bölük pörçük Beşikdüzü'nden bu tarafa doğru dağılmış durumda. Bu branşlarla uğraşan sporcuları ve kulüpleri bir araya getireceğiz. Kanolar, yelkenler ve diğer su spor araç gereçlerinin oraya başka bir hava katacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Tesis bakımından üst düzeydeyiz"

Trabzon'un spor tesisi anlamında çok zengin bir şehir olduğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Trabzon'da yaşayan insanlar bunu fark etmeyebilirler. Ben Valilik yaptığım şehirlerdeki tesis sayısı ile Trabzon'daki tesis sayısını karşılaştırdığım zaman arada uçurum var. Trabzon her anlamda tesis bakımından üst düzeyde. Akçaabat'tan Arsin'e kadar bakın bütün sahil, spor tesisleri ile dolmuş. Bizim tesis noksanlığımız yok. Buradaki sorun planlama ve ulaşım. Bunları çözdüğünüzde Büyükşehir Belediyesinin kaynağını büyük bir spor kompleksine yatırmasına gerek kalmaz. Cemal Kamacı'yı yıkma niyetimiz var. Artık işlev görmez hale geldi. Bir bakacağız ihtiyaç ne durumda, orayı yeniden yapma durumumuz olacak. Yeni büyük spor kompleksi yerine Trabzon'un var olan tesislerinden maksimum ölçüde faydalanmak çok daha mantıklı” ifadelerini kullandı.

"Sporculara özel otobüsler ve duraklar yapılıyor"

Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne otobüs seferleri koyacaklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Akyazı'ya rahatlıkla ulaşım yapılabilmesi için otobüs durakları yapıyoruz. Oraya daha sık otobüs göndereceğiz. Ayrıca sporculara yönelik spor otobüsü ve durakları gibi çalışmalarımız var. Biz istiyoruz ki; vatandaşlar çoluk çocuklarını alsınlar, oraya gidip maçlarını büyük bir keyifle izlesinler. Tekrar Avni Aker ve Yavuz Selim Sahası'ndaki ambiyans orada da oluşmaya başlasın. Ben zaman içerisinde oluşacağını düşünüyorum” dedi.

"Hentbol tamam sırada voleybol var"

Trabzon'da sporun gelişmesi için gayret gösterdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Göreve geldiğimizde en başta Trabzon Büyükşehir Belediyespor yönetimini ele aldık. Var olan spor dallarını destekledik. Belediye bütçesinden ekstra kaynaklar aktarıyoruz. İlk başarı hentbol ile geldi. Süper Lig'de bir Trabzonspor'umuz var şimdi bir de hentbol takımımız oldu. Hocaları ve sporcuları tekrar kutluyor, teşekkür ediyoruz. Hentbolu desteklemeye devam edeceğiz. Hentbolun dışında voleybola da yatırım yapmak istiyoruz. Voleybol da önemli bir spor dalı. Voleybol Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ Bey ile konuştuk. Trabzon'da iyi bir voleybol takımı kurmak istiyoruz ve onun çalışmalarını başlatıyoruz. Aşama aşama en üst lige çıkacak bir takım olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"Bireysel sporcularımıza sahip çıkıyoruz "

Bireysel sporculara da çok büyük önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Geçmişte birçok Trabzonlu sporcu İstanbul ve Ankara'daki kulüplerin çatısı altında yarışmak zorunda kaldı. Ben bu durumu kabul edemem. Gönlüm asla razı olmaz. Trabzon'da yetişen, başarılı olan ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızı kendi bünyemizde barındıracağız. Burada maddi imkanları onlara sağlayacağız. Kendi değerlerimize sahip çıkarak onlara kol kanat gereceğiz. Artık akıllarının bir köşesinden Fenerbahçe veya diğer kulüpler adı altında yarışırız düşüncesini ortadan kaldırmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda spor yatırımları ile birlikte olimpiyat şampiyonluklarını Trabzon'a getirmek” dedi.

"Hayalim Trabzonspor'un benim dönemimde şampiyon olması"

Belediye başkanlığı döneminde Trabzonspor'un şampiyon olmasının en büyük hayali olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Trabzonspor'un iyi olması kentte çok pozitif bir hava estiriyor. İnsanların mutlu olması bize de pozitif olarak yansıyor. Trabzonspor kazandığında biz de büyük bir keyifle sokakta dolaşıyoruz, esnaf daha mutlu oluyor. Geçen sezon ‘Trabzonspor şampiyon olursa Meydan'daki belediye binasının önüne sandalye atıp kahve söyleyeceğim, başka da bir şey yapmayacağım' demiştim. Geçen sene olmadı ama inşallah bu sene nasip olur diye dua ediyorum. Benim Belediye Başkanlığım döneminde Trabzonspor'un tekrar şampiyon olması benim için paha biçilmez olur” şeklinde konuştu.