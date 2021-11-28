Büyükşehir'den, 18 ilçeye 100 adet basketbol potası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren spor şehri Trabzon'a yakışır projelere imza atmaya devam ediyor. Çocukları ve gençleri spora teşvik etmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında 18 ilçeye 100 adet basketbol potası dağıtımı gerçekleştiriyor.

Trabzon'da sporun en büyük destekçileri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda birbiri ardına çalışmalar yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında 18 ilçedeki okullara, parklara, Kur'an kurslarına ve gençlik merkezlerine Spor Toto destekli 100 adet basketbol potası yerleştiriyor. İlçe belediyeleri ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında

çocukların ve gençlerin her ortamda spor yapabilmeleri hedefleniyor.

Spora ve sporcuya özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda projeler hayata geçirdiklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Trabzon'u en iyi tarif eden tanımlamalardan biri, ‘Spor Şehri Trabzon' tanımlamasıdır. Gerek futbol gerek basketbol gerekse de bireysel spor branşlarında şehrimizin geçmişten bugüne başarıları, hepimizin malumudur. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapması, boş zamanlarını sağlıklı bir ortamda değerlendirmeleri, basketbola olan ilgiyi artırmak ve sokak basketbolunu yaygınlaştırmak adına 18 ilçemize 100 adet pota dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizden aldığımız geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” dedi.

Trabzon'un 18 ilçesinde yaşayan ve basketbol potalarına kavuşan her yaşta genç, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.