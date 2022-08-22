Büyükşehirden 32 mahalleye sağlıklı su sağlayan hat devreye alındı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi nitelikteki altyapı yatırımlarını şehre kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 18 ilçede 1 milyon 938 bin metre içme suyu, 185 bin 777 metre kanalizasyon ve 27 bin 876 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 2 milyon metrenin üzerinde bir imalata imza atan TİSKİ Genel Müdürlüğü, bir projeyi daha nihayete erdirdi. 32 mahalleyi ilgilendiren Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı Projesi yapılan törenle devreye alındı.

Törende ilk olarak konuşan Karlık Mahalle Muhtarı Halim Demircioğlu, uzun yıllar içme suyu anlamında çok sıkıntı çektiklerini belirterek “Özellikle Temmuz-Eylül arası su bulmakta güçlük çekiyorduk. Bu proje sayesinde bu sorunumuz ortadan kalktı. Bu projenin mimarı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve rakibine teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Muhtarlarımız; bu projeden duydukları memnuniyetleri, onlar için ne anlama geldiğini anlattılar. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın ve Milletvekillerimizin büyük destekleri ile 18 ilçemizin 708 mahallesinde çok büyük gayretle çalışıyoruz. Of'ta çok büyük bir arıtma tesisi yapıyoruz. Sürmene Araklı İçme Suyu Hattı ve Arıtma Tesisi'ni geçtiğimiz aylarda hizmete açtık. 500 milyonluk Santa İçme Suyu Projesi de devam ediyor. Akçaabat Ortaköy, Vakfıkebir-Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı'nda da büyük içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında şehrin yüzde 90'ına arıtılmış içme suyu sağlamış olacağız. TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak hakikaten çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Ortahisar Altyapı Projesi tek başına bu şehrin 40 yıldır gördüğü en büyük altyapı yatırımıdır. 565 km içme suyu hattını değiştireceğiz. 300 km'lik kısmını geçtik. Bunun yanında kanalizasyon, yağmursuyu, telekomünikasyon, doğalgazı da kapsayan çok büyük bir altyapı projesi. Ortahisar'ın 50-70 yıl bir daha altyapı ile işi kalmayacak şekilde büyük altyapı projesini devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'ün sonunda bu proje büyük oranda tamamlanacak. Şehir artık yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu meselesi ile büyük çapta uğraşmayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak; Otogar, Ganita, İskenderpaşa Otoparkı, Kadınlar Pazarı, Kadın Yaşam Merkezi, Maraş Caddesi, Uzunsokak, Beşirli, Kalkınma, Konaklar'a kadar diğer bir taraftan da çok ciddi üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.