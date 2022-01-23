Buz tutan Uzungöl havadan görüntülendi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.

Doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından dondu. Beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan Uzungöl, havadan görüntülendi.

Pandemi, kar ve soğuk havaya rağmen turizm merkezi Uzungöl ilgi çekmeye devam ederken, kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler de donan gölün etrafında bol bol fotoğraf çektirdi.