Çamburnu çöp depolama tesisi için “Facia yaşanabilir” uyarısı

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu-Kutlular mevkiinde faaliyete başlayan çöp depolama tesisinin kapasitesini aştığı iddia edildi.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Duvarlar patlarsa alt tarafta mahallemiz var. Facia yaşanabilir diye korkuyoruz” dedi.

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için oluşturulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAP) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu-Kutlular mevkinde faaliyet gösteren çöp depolama tesisindeki kapasite aşımı iddiaları ilçe halkını korkutuyor. 2019 yılına kadar 2 milyon 500 bin ton katı atığın depolandığı Kutlular-Çamburnu Düzenli Depolama Sahası'ndaki kapasite aşımının ardından duvarın yükü kaldırmamasından endişe duyuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, duvarların patlaması halinde bir facia yaşanabileceğini belirterek, “Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Teknik elemanların gelerek oradaki durumu incelemeleri gerekiyordu. Duvarların bunu kaldırıp kaldıramayacağı aklımızdan bir tereddüt olarak geçiyor. Duvarlar patlarsa aşağı tarafında mahallemiz var. Bir facia yaşanabilir diye bir tereddüdümüz var. Onun için bir an önce teknik elemanların gelerek inceleme yapması gerekiyor” dedi.

“Daha önce havuzun duvarı patlamıştı”

Teknik ekiplerin çöp sahasına gelerek inceleme yapması gerektiğini dile getiren Başkan Üstün, “Daha önceki yıllarda oradaki havuzun duvarı patlamıştı küçükte olsa etrafta zarar oluşmuştu. Araklı'da yapılacak tesisin geç kalmasından dolayı şuanda halen daha Çamburnu'ndaki sahaya çöp dökülüyor. Bir an önce Araklı'daki tesisin bitmesi gerekiyor. Duvarlarda bir sıkıntı var mı onu bilmiyoruz. Bu teknik bir konu. Ama tutmayabilir diye aklımızdan geçiyor. Facia yaşanabilir diye korkumuz var. En azından bizimde rahatlayabilmemiz için teknik elemanların gelerek burayı incelemesini ona göre çalışma yapılmasını istiyoruz. Bir sıkıntı varsa ona göre bir tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kapasitesini aşan çöp tesisine ek lot yapılmıştı

Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu-Kutlular Mahallesi'nde faaliyet gösteren çöp depolama tesisine 11 yılda 2 milyon 500 bin ton katı atık depolanırken, geçtiğimiz yıllarda kapasitesi aşan depolama sahasının yanında ek lot yapılmıştı. Kapasitenin üzerine çıkan Çamburnu-Kutlular Düzenli Depolama Sahası'nın yerine atıkların depolanması için yapımı devam eden Araklı ilçesindeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisinin yıl sonunda faaliyete başlaması hedefleniyor.