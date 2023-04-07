Cami inşaatına belediyeden suç duyurusu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen ancak daha sonra mühür bozularak inşaatı devam ettiği beirlenen cami inşaatına Ortahisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 650 bin TL para cezası kesildi. Belediye inşaatla ilgili mühür bozma suçu işlendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda da bulundu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen camiyle ilgili mecliste konuya açıklık getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, caminin imar yönünden hukuka aykırılığı bulunduğunu belirterek gereğinin yapılacağını söyledi.

2022 faaliyet raporunun görüşmeleri sırasında konuyu meclis gündemine getiren CHP'li üye Cüneyt Zorlu, “Çukurçayır'da yapılan bir yapı var. Ruhsatı var mı binanın. Bina 3. kata geldi ve nasıl ruhsatlandırmayı düşünüyorlar?” diye sorması üzerine söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Abdestsiz namaz kılınmaz değil mi? Caminin abdesti de ruhsattır. Ruhsatı alınmamış cami yapılıyor, Allah bunu istemez. O ruhsatın alınmamasından dolayı bence kul hakkı vardır. Çünkü o ruhsatın harcı buradaki kamunun hakkıdır. Paranın miktarının önemi yok, biz Müslüman bir toplumuz. İnancımızın gereği olarak kamuya bir merkez inşa etmek istiyoruz ama hakka hukuka aykırı yapıyoruz, bu da kabul edilemez. Bununla ilgili gerekli talimatları verdim, tutanakları tutulmuştur ve Encümen tarafından da 650 bin TL para cezası tanzimi yapılmıştır. Mühür fekkinden dolayı encümen işlemi tebliğinden sonra savcılık işlemi de yapılacaktır, bunun da takipçisi olacağım. Allah böyle ev yapın demez bize! Allah bizden kul hakkı yememizi istemez. İmar yönünden de hukuka aykırılıklar var. 1 aylık yasal süresi var, onu da istişare ettik bi taraftan. Onun akabinde süreç, takip edeceğimiz bir süreç. Gereği neyse yapacağımız bir süreç” diye konuştu.

Öte yandan caminin inşaatı ile ilgili konuşan vatandaşlar “Biz ara sıra buradan geçiyoruz. Geçenlerde belediye ekibi buraya mühür vurdu, burada çalışmayı durdurdular ama ona rağmen çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.