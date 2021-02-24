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Çarşıbaşı'nda yangında vefat eden yaşlı çift toprağa verildi

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek vefat eden yaşlı çift toprağa verildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek vefat eden yaşlı çift toprağa verildi.



Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında dün akşam saat 20.00 sıralarında yangın meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında evde bulunan Emin Yılmaz (93) ile eşi Havva Yılmaz (90) dumandan zehirlenerek hayatını kaybederken, yaşlı çift için Yoroz Limanı mevkiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çift toprağa verildi.

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