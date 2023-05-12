Çay sezonu Trabzon'da dualarla açıldı

2023 yılı çay sezonu Trabzon'un Of ilçesinde camide yapılan programla dualar eşliğinde açıldı.

ÇAYKUR tarafından açılan yaş çay kampanyasının bereketli geçmesi ümidiyle Of Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki Büyük Camii'de dua programı düzenlendi. Öğle namazının ardından yapılan programda, Of İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, dua okudu. Çay üreticileri ve vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Programdan sonra bir açıklama yapan Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, "Yaş çay sezonu öncesi bölgemizde ilk kez böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Bundan sonra da bu organizasyonu geleneksel hale getireceğiz. Çay kampanyası açıldı. Üreticilerimiz birkaç gün içerisinde çay toplamaya başlayacaktır. Çay sezonumuzun kazasız, belasız ve bereketli geçmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Umarım tüm üreticilerimiz güzel bir sezon geçirir" dedi.