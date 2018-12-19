Çay yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı çay yüklü tır, yola devrilirken kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkisinde Yahya Öztürk yönetimindeki 52 BD 044 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde meydana gelen kazada yan yatan tırın sürücü 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rize'den yola çıkan tırın dorsesindeki çaylar karayoluna dökülürken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.