İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı çay yüklü tır, yola devrilirken kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı çay yüklü tır, yola devrilirken kaza sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkisinde Yahya Öztürk yönetimindeki 52 BD 044 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde meydana gelen kazada yan yatan tırın sürücü 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rize'den yola çıkan tırın dorsesindeki çaylar karayoluna dökülürken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.