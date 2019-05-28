Çaykara'da eğitim gören öğrenciler Uzungöl'de iftarda buluştu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci turizm merkezi Uzungöl´de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali´nin katkılarıyla gerçekleşen iftara öğrencilerin öğretmenleri de katılırken, iftar programı ile birlikte aynı zamanda yoğun ders ve sınav programının da stresini attılar.

Çaykara´da öğrenim gören öğrencileri bir aile ortamında iftar yemeğinde buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, "Ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Hiç şüphesiz bizler burada devletin şefkat eli olarak onların yanındayız. Öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde alarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim gönüllülerimiz ile büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da yaptığı açıklamada, ”İlçemizdeki eğitimin her alanında gerek eğitim, gerekse sosyal alanda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Son yıllardaki Çaykara´daki eğitimin başarısını daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz eğitimde marka olmaya devam edecektir" dedi.