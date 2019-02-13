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Çaykara´da muhtarların taş ocağı isyanı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Uzungöl yolu üzerinde faaliyet gösteren taş ocağı için 32 mahalle muhtarı yaptıkları açıklamada, “Turizm yolu üzerinde taş ocağı istemiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl yolu üzerinde faaliyet gösteren taş ocağı için 32 mahalle muhtarı yaptıkları açıklamada, “Turizm yolu üzerinde taş ocağı istemiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.


Çaykara-Uzungöl Yolu üzerinde bulunan ve Çambaşı, Ataköy ve Çamlıbel mahallelerinin alt kesiminde faaliyet gösteren taş ocağının bölgeye zarar verdiğini gerekçe gösteren 32 Mahalle Muhtarı taş ocağının faaliyet gösterdiği bölgede basın açıklaması yaptı. 32 mahalle muhtarı adına açıklamada bulunan Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kulaç, “Çaykara'da bulunan 32 Mahalle muhtarı olarak doğanın katledilmesine karşıyız. Bugün dik duruşumuzu ve sesimizi duyurmak için buradayız. Taş ocağının yaptığı tahribat tüm Çaykara'da yaşayanları etkilemektedir. Bu halkın haklı serzenişini ve isyanını duyun. Yeter artık! Bu haklı isyana duyarlı olun. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu zulmü durdurun artık. Eğer buradaki taş ocağı faaliyetini durdurmazsanız Çaykara Muhtarları ve halkı olarak, yasaların bize verdiği tüm haklarımızı kullanacağız. Bu zulmü bu halka reva görenler, vatandaşın uykusunu kaçıranlar, unutmayın ki vatandaş uyumuyorsa sizde yatağınızda rahat uyuyamayacaksınız. Bizler burada Muhtarlar Derneği adına 32 mahalleyi temsilen buradayız. Ayrıca Çaykara'da doğaya zarar veren her türlü oluşuma da karşıyız” ifadesini kullandı.

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