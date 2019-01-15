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Çaykara'da orman yangını

Trabzon’un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde yaklaşık bir saat once ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde yaklaşık bir saat once ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı. Ahır olarak kullanılan boş bir evde çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeye yol olmadığı için itfaiye araçların yangına müdahale edemiyor. Yangının evlerin bulunduğu bölgeye sıçrama tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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