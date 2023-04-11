Çelebi: “İran ile ticaret ve turizmi geliştirmek için önümüzde iyi fırsatlar var”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, İran'la ticaret ve turizm konusundaki ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bu konuda güzel fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebbati'yi ziyaret etti. Başkan Çelebi, dost ve kardeş ülke İran ile ticareti daha ileriye taşımayı umduklarını belirterek “İş birliği protokolü yaparak çalışmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Soçi-Trabzon feribot seferleri ve Zigana Tüneli'nin açılması bölgeye ivme kazandıracak. Ticaret ve turizmimizde daha etkin iş birliklerine fırsat doğacağına inanıyorum. Özellikle ticarette eski günlere dönebilmek için çalışmaya istekliyiz. Turizmin gelişmesi için acentelere yönelik karşılıklı gezi programı yaptık. Ancak araya deprem girdi. Bunu en kısa zamanda geliştirmeye çalışacağız” dedi.

"Tahran, Tebriz, Urumiye kentlerine direk uçuş, ticaret ve turizmi geliştirir"

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebbati ise “Zigana Tüneli'nin açılması bölgeye her mevsim gelişi kolaylaştıracaktır. Ayrıca Kop Tüneli'nin de bitmesiyle aramızdaki mesafeler daha da azalacak. Soçi'ye gemi seferlerinin başlaması da iyi bir fırsat. İran olarak Trabzon'u iyi tanıyor ve biliyoruz. 1-2 Mayıs'ta İran'da petrokimya fuarı düzenlenecek. Trabzon'da bu alanda faaliyet gösteren firmaları da davet ediyoruz. Fuara katılan iş adamları özel izinle enerji üretim alanlarını da ziyaret edip inceleme fırsatı bulacaklar. Türk iş adamlarını İran'daki fuarlara bekliyoruz. Trabzon'dan Tahran, Tebriz, Urumiye gibi kentlere direkt uçuşlar yapılırsa ciddi bir turizm hareketi başlar ve ardından ticaret de gelişir. Bu konuda taraflar olarak kendi ülkelerimizin havayolu şirketleriyle görüşmeliyiz. Tarımsal ürünlerde ticaret de yapılabilir. İran'da özellikle karpuz ve soğan bol miktarda bulunuyor. Türkiye'den de bizde bulunmayan tarım ürünlerini alabiliriz” ifadelerini kullandı.