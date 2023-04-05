Çelik: "Hareketsizlik hayatınızı tehlikeye atabilir"

Kan pıhtısının bir damardan kopması ve akciğerlerde bir arterin tıkanmasına neden olması sonucu meydana gelen Pulmoner Emboli'nin en yaygın nedeninin uzun süreli hareketsizlik olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel İmperial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İlknur Kul Çelik, Pulmoner Emboli'nin akciğerdeki damarlarda pıhtılaşmanın neden olduğu bir tıbbi durum olduğuna dikkat çekti. Çelik “Bu durum genellikle venöz tromboemboli (VTE) olarak adlandırılır ve kan dolaşımındaki kan pıhtılarından kaynaklanır. VTE, uzun uçuşlar, yatak istirahati veya cerrahi müdahaleler sonrası hareketsiz kalmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Pulmoner Emboli, kan pıhtısının bir damardan kopması ve akciğerlerde bir arterin tıkanmasına neden olması sonucu meydana gelir. Uzun süreli hareketsizlik, pulmoner embolinin en yaygın nedenidir. Bunun yanı sıra yaş, sigara kullanımı, aile öyküsü, hormonal tedaviler, travma ve obezite de pulmoner emboli için risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, kanser, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik hastalıklar da pulmoner emboli riskini artırabilir” dedi.

Yaş ilerledikçe Pulmoner Emboli riskinin arttığını kaydeden Çelik “Yaşlılık, vücutta değişikliklere neden olur ve bu nedenle pıhtılaşma riski artar. Yaş ilerledikçe, kan damarları elastikiyetini kaybeder ve arterlerde plak birikimi meydana gelir. Bu durum, pıhtıların damarlarda birikmesine ve pulmoner emboliye neden olabilir. Sigara içmek kan dolaşımını etkileyen bir dizi bileşik içerir. Bu maddeler, kanın daha kolay pıhtılaşmasına ve damarlarda plak birikimine neden olabilir. Sigara içmek, hem akciğerlerdeki damarları hem de diğer organlardaki kan damarlarını daraltarak kan akışını azaltır ve Pulmoner Emboli riskini artırır” diye konuştu.

Uzm. Dr. İlknur Kul Çelik, Pulmoner Emboli konusunda aile öyküsü olan bireylere tavsiyelerde bulunarak “Aile öyküsünde VTE olan hastaların çocuklarında Pulmoner Emboli riski artar. Bu, kalıtsal bir faktörden kaynaklanır ve aile öyküsü olan bireylerin daha sık araştırılması gereklidir. Bu nedenle, ailesinde VTE veya Pulmoner Emboli öyküsü bulunan bireylerin, mümkünse sürekli olarak kontrol altında tutulmaları önerilir. Risk faktörlerini azaltmak için ise Uzun süreli hareketsizlik, Pulmoner Emboli'nin en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle, özellikle uzun süreli oturma veya yatma pozisyonunda kalan bireylerin, sık sık kalkıp yürümeleri ve bacak kaslarını çalıştırmaları önerilir. Sağlıklı beslenmek, obeziteyi önlemeye yardımcı olabilir. Obezite, Pulmoner Emboli riskini artıran bir faktördür. Sigara içmek kan dolaşımını etkileyen bir dizi bileşik içerir. Bu maddeler, kanın daha kolay pıhtılaşmasına ve damarlarda plak birikimine neden olabilir. Sigara içmek, Pulmoner Emboli riskini artırır. Bazı ilaçlar pulmoner emboli riskini artırabilir. Bu nedenle, hormonal doğum kontrol hapları veya hormon replasman terapisi (HRT) gibi ilaçların kullanımı konusunda doktorunuza danışmanız önerilir. Düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını iyileştirir ve Pulmoner Emboli riskini azaltabilir. Egzersiz ayrıca obeziteyi önlemeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, doktorunuz kan pıhtılaşmasını önleyen veya azaltan ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar, özellikle cerrahi işlemler sonrası veya yüksek riskli bir durumun ardından kullanılır. Sonuç olarak, Pulmoner Emboli gibi ciddi bir tıbbi durumu önlemek için, risk faktörlerini azaltmak önemlidir. Risk faktörlerine karşı farkındalık, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, ilaç tedavisi, sigara içmemek gibi önlemler alınarak Pulmoner Emboli riski azaltılabilir. Ancak, herhangi bir semptom fark ederseniz ya da risk faktörleriniz varsa, bir doktora danışmanız önemlidir” ifadelerini kullandı.