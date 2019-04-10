Celil Hekimoğlu: "Seneye 2. Ligdeyiz"

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Artvin Hopaspor müsabakasında takımın istenilen futbolu ortaya koyamadığını ifade eden Hekimoğlu, "Ligin boyu kısaldıkça sporcu kardeşlerimin sorumluluk duygularının arttığını görüyorum. Bazen çok şey yapmak istediğiniz zaman hiçbir şey yapamadığınız durumlar da olabiliyor. Bunun tek sebebinin aşırı istek ve konsantre olduğunu biliyoruz. Bizler bu yola çıkarken lig süreci içerisinde nelerle karşılaşabileceğimizi iyi biliyorduk. Bu konuda oldukça tecrübeli bir yönetime sahibiz. Her puan kaybı sonrasında muhasebemizi iyi yapıp tekrar lige konsantre olabilecek bir futbolcu yapısına sahibiz. Artık önümüzde 4 tane final değeri taşıyan müsabaka var. Buradan gelecek 12 puanın hepsine talibiz. Takımımıza ve teknik heyetimize sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Seneye 2. Ligdeyiz"

Hekimoğlu, bu saatten sonra geriye dönüp bakmadıklarını belirterek, "Bizler bu kaliteli ve karakterli oyuncu kadrosu ile buraya kadar geldik. Hepimizin ortak düşüncesi aynı. Koskoca bir aile olduk. Herkesin dilinde şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Bunu duyuyor ve bütün kalbimle hissediyorum. Bu inanç ve sinerjinin karşısında bana da söylenecek tek bir söz düşüyor. O da seneye 2. Ligdeyiz" ifadelerini kullandı.