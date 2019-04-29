İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Celil Hekimoğlu'na coşkulu karşılama

TFF 3.

Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig'e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'na, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir karşılama yaptı.


Lig'in 33. haftasında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig'e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'nu, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir şekilde karşıladı.


Maçın ardından özel bir araç ile iş yerine gelen Celil Hekimoğlu'nu, çalışanları meşaleler ve sloganlar atarak karşıladı. Gördüğü manzara karşısında oldukça duygulanan Hekimoğlu, teşekkür ederek, "Sayenizde bu başarıyı elde ettik. Hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.