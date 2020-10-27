Cep telefonları, tabletler çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor

Dr. Muhammet Bahattin Kır, çocukların cep telefonu ve tablet kullanmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Tablet, telefon gibi günümüz teknolojisiyle gelen cihazların çocuklar için ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çeken Kır, bu cihazlara yakından bakmanın özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda gözün büyümesini tetiklediğini ifade ederek “Günümüz de teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık cep telefonları ve tabletler çocuklar için uzak tutamadığımız bir alan Yakından bakmak akomodasyon kaslarını uyardığı için özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda gözün büyümesini tetikler. Uzun süreli yakın görme uyarısı gözde yakını görme için bir nevi adaptasyona sebep olur. Bu da göz küresinin büyümesine ve miyobun oluşmasına veya ilerlemesine sebep olur. Yani tablet telefon gibi günümüz teknolojisiyle gelen cihazlar çocuklarımız için aslında ciddi bir tehdit. Sosyo-psikolojik gelişimini olumsuz etkilemesi dışında gözde yaptığı hastalıklarla son dönemde çok yoğun karşılaşıyoruz. Ekran izlemeyle LED ekranlardan mavi ötesi ışığın göz üzerinde uzun vadede hasar verici etkisi vardır” diye konuştu.

"Çocuklarda miyop 3'lü yaşlara kadar indi"

Çocukların gelişimiyle birlikte miyopun ortaya çıktığını belirten Kır, bu hastalığın 3'lü yaşlara kadar indiğine dikkat çekerek, “Miyopi dediğimiz hastalık gözün ışığı kıran tabakalarındaki orantısızlık nedeniyle görüntü görme noktasına değil de daha öne düşmesiyle kişinin uzağı görememesi hastalığıdır. Yani kişi uzağı göremez, bu bozukluk genellikle genetiktir ama çevresel faktörlerde özellikle son yıllarda en önemli etmenler arasında yer alıyor. Miyopi bir göz kırma kusurudur ve genellikle 7-10 yaşlarında yani okul çağında başlar. Tüm dünyada özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte son 10 yılda daha çok karşımıza çıkmakta ve artık 7 yaş altında da sık olarak görmekteyiz. Çocukluk çağında görülme sıklığı yaş grubuna göre değişirken 5-17 yaş grubunda yüzde 9 olmakla birlikte bu sıklık giderek artıyor. Genellikle doğduğu andan itibaren miyopi görmüyoruz. Çocukların gelişimiyle birlikte miyopi ortaya çıkıyor. Genellikle okul çağında gördüğümüz bu hastalık son dönemlerde 3'lü yaşlara kadar inmiş durumda” dedi.

“Erken teşhis ile kısmi de olsa müdahale edebiliyoruz”

Çocukların okul öncesi mutlaka göz muayenelerinin yapılması gerektiğini belirten Kır, Miyop'un erken teşhisinde kısmi de olsa müdahale edebildiklerini kaydederek, “Göz küresi çocukların gelişimiyle beraber büyümektedir ve bu büyüme normal sınırlarda olmalıdır. Miyop hastada göz küresi orantısız büyüyerek ilerlemektedir. Ta ki 18-20 yaşlara kadar göz küresi büyür ve miyop ilerler. Şu an dünya da miyop ilerlemesini durduracak net bir tedavi halen daha tam bilinmiyor. Ama yapılan çalışmalar ve tedaviler gelişim döneminde hastalığı yavaşlatacak tedaviler mümkün. Ve en önemlisi erken teşhis ve doğru bir muayene. Miyop genellikle okul çağında başlıyor diyoruz aslında okul çağından önce başlıyor fakat okul çağında fark ediliyor bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü günümüz yaşam şekli hep yakın odaklı. Artık televizyon izlemekten de ziyade yakından izlemeyi tercih ediyoruz ve çocuklarda bizim gibi sonuç olarak yakını görebilen uzağı göremeyen gözü okula gidip uzaktan okul tahtasını veya ekranı göremeyince fark ediliyor. Hâlbuki okul öncesi göz muayenesi yapılmış olsa erken teşhis ile kısmi de olsa hastalığa müdahale edebiliyoruz. Miyop tedavisi zor olduğuna göre hastalığın oluşmaması için en azından çevresel faktörleri bilip ona göre önlem almak önemlidir. Çocuklar gelişim gösterdikleri için bugünü normal olan göz durumu 6 ay sonra bambaşka olabilir. Şikâyet üzerine hekime gelmek genellikle bu hastalıklarda yeterli değildir. Miyopi tanısı aldıktan sonra ise doğru hekime muayeneye olup doğru numaralar kullanılırsa Miyop ilerlemesi yavaşlatılabilir” diye konuştu.

Miyop ilerlerse ne olur?

Miyop ilerlemesi çocuğun görememesine kadar etki olabileceğini ifade eden Kır, “Miyop ilerlerse özellikle 4 numaradan daha fazla ilerlerse artık hasta uzağı görememekle birlikte yakını da görememeye başlar ve bu çocuğun yaşamında ciddi sıkıntı oluşturur. Artık gözlüksüz yaşamını devam ettiremeyecek hale gelir. Ayrıca ilerleyen yıllarda göz küresinin büyümesiyle de retina hastalıları ortaya çıkmakta. Bu da ilerleyen yıllarda kalitesiz yaşam demek” dedi.